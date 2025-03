CALCIO – Sfida per sognare tra Monterotondo e Villalba. Palombara e Montecelio: uscire dal baratro

La classifica del Campionato di Promozione Girone B parla chiaro: le squadre della Città del Nordest sono divise da due destini opposti.

Domani, domenica 23 marzo, il “Villalba Ocres Moca 1952” (terzo in classifica) e il “Monterotondo 1935” (quarto in classifica) si sfideranno allo stadio Fausto Cecconi di Monterotondo per rimanere in corsa per la zona calda dei playoff, posizione valida per accedere alla categoria superiore di Eccellenza.

Sempre domani la “Asd Palombara”, terzultima del Girone B di Promozione, affronterà la squadra ostica della “Athletic Soccer Accademy”, attualmente settima in classifica.

Infine il “Montecelio 1964”, penultima con 21 punti, tenterà di trovare qualche punto nella difficile sfida fuori casa contro il “Real San Basilio”, attualmente quinta in classifica.

Una domenica davvero complicata per le compagini tiburtine, sabine ed eretine: servirà bravura e determinazione per tutte le squadre impegnate per uscire vincenti da questo fine settimana calcistico.

(Daniele Di Cerbo)