SETTECAMINI – “Riapre la caserma dei carabinieri”: l’annuncio del Comitato di Quartiere

“La caserma dei carabinieri ritornerà a Settecamini nel gennaio 2027”.
Ad annunciarlo venerdì scorso 24 luglio con un post sulla pagina Facebook “Quelli per Settecamini” è Caterina “Khaty” Crimeni, Presidente del Comitato di Quartiere di Settecamini, promotrice di una battaglia iniziata nel 2018 subito dopo la chiusura per inagibilità dello storico presidio dell’Arma in via Rubellia.
Secondo la Presidente Crimeni, la nuova sede provvisoria sarà realizzata presso i Casali del Tecnopolo Tiburtino, uno snodo strategico per Settecamini e l’intero quadrante, mentre in un secondo momento sarà creato l’edificio che ospiterà la Caserma in via definitiva, sempre nell’ambito del territorio del Tecnopolo.
I lavori di adeguamento partiranno a settembre 2026, con l’obiettivo di rendere la caserma pienamente operativa entro gennaio 2027.
“Il Comitato di Quartiere – sottolinea Caterina “Khaty” Crimeni – non ha mai smesso di fare pressione, sollecitare le istituzioni, portare la voce dei cittadini ai tavoli d’incontro e pretendere una soluzione concreta.
Questo risultato dimostra ancora una volta che quando il quartiere fa squadra e le sue istituzioni di prossimità lavorano senza sosta per il bene comune, i traguardi si raggiungono.
Continueremo a monitorare ogni fase dei lavori affinché i tempi vengano rispettati e il nostro quartiere possa riavere, nei tempi stabiliti, il presidio di legalità e sicurezza che merita”.
“Un pensiero dedicato all’ex sede della Caserma, ossia l’edificio di Via Rubellia – prosegue Caterina Crimeni – Noi tutti abbiamo sognato che la Caserma rientrasse nella sua sede storica, ma purtroppo – secondo il giudizio della stessa Arma – l’immobile sia pur ristrutturato non rispondeva più alle esigenze di servizio”.
“Grazie al Direttore del Tecnopolo Tiburtino, Gianluca Sammaritano, che ha reso possibile la soluzione di questo importante problema e che accolto prontamente la richiesta del Cdq Settecamini di ospitare la Caserma, dal momento che si era rivelata inidonea – sia pur ristrutturata – la vecchia sede di Via Rubellia – aggiunge Caterina Crimeni – Grazie alle Istituzioni, nella persona del Presidente Massimiliano Umberti, che ha contributo per il ritorno della Caserma nel territorio.
Grazie all’Arma, ai Comitati e alle Associazioni che si sono uniti a noi in questa importante battaglia per riportare un presidio di sicurezza di prossimità nel territorio.
Un ringraziamento sincero va a tutti i cittadini che ci hanno supportato, che hanno firmato, segnalato e creduto in questa battaglia”.