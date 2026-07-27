SETTECAMINI – “Riapre la caserma dei carabinieri”: l’annuncio del Comitato di Quartiere

“Il Comitato di Quartiere – sottolinea Caterina “Khaty” Crimeni – non ha mai smesso di fare pressione, sollecitare le istituzioni, portare la voce dei cittadini ai tavoli d’incontro e pretendere una soluzione concreta.

“Il Comitato di Quartiere – sottolinea Caterina “Khaty” Crimeni – non ha mai smesso di fare pressione, sollecitare le istituzioni, portare la voce dei cittadini ai tavoli d’incontro e pretendere una soluzione concreta.

Secondo la Presidente Crimeni, la nuova sede provvisoria sarà realizzata presso i Casali del Tecnopolo Tiburtino, uno snodo strategico per Settecamini e l’intero quadrante, mentre in un secondo momento sarà creato l’edificio che ospiterà la Caserma in via definitiva, sempre nell’ambito del territorio del Tecnopolo.

Secondo la Presidente Crimeni, la nuova sede provvisoria sarà realizzata presso i Casali del Tecnopolo Tiburtino, uno snodo strategico per Settecamini e l’intero quadrante, mentre in un secondo momento sarà creato l’edificio che ospiterà la Caserma in via definitiva, sempre nell’ambito del territorio del Tecnopolo.

Continueremo a monitorare ogni fase dei lavori affinché i tempi vengano rispettati e il nostro quartiere possa riavere, nei tempi stabiliti, il presidio di legalità e sicurezza che merita”.

Continueremo a monitorare ogni fase dei lavori affinché i tempi vengano rispettati e il nostro quartiere possa riavere, nei tempi stabiliti, il presidio di legalità e sicurezza che merita”.

“Un pensiero dedicato all’ex sede della Caserma, ossia l’edificio di Via Rubellia – prosegue Caterina Crimeni – Noi tutti abbiamo sognato che la Caserma rientrasse nella sua sede storica, ma purtroppo – secondo il giudizio della stessa Arma – l’immobile sia pur ristrutturato non rispondeva più alle esigenze di servizio”.