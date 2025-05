GUIDONIA – Lo svincolo sulla A1 chiuso per 3 notti

Autostrade per l’Italia comunica che, al fine di consentire l’esecuzione di lavori di risanamento della pavimentazione, lo svincolo di Guidonia Montecelio, sull’autostrada A01 Milano-Napoli, sarà chiuso in uscita per chi proviene da Firenze nelle seguenti fasce orarie:

Dalle ore 21:00 del 19 maggio 2025 alle ore 06:00 del 20 maggio 2025;

Dalle ore 21:00 del 20 maggio 2025 alle ore 06:00 del 21 maggio 2025;

Dalle ore 21:00 del 21 maggio 2025 alle ore 06:00 del 22 maggio 2025.

Per chi transita in direzione Firenze, l’alternativa consigliata è quella di proseguire sulla A01 Milano-Napoli, prendere l’autostrada A24 Roma-Teramo in direzione Teramo e uscire presso la stazione di Tivoli.

Lo svincolo di Guidonia Montecelio sarà chiuso in entrata, verso Napoli, nelle medesime fasce orarie:

Dalle ore 21:00 del 19 maggio 2025 alle ore 06:00 del 20 maggio 2025;

Dalle ore 21:00 del 20 maggio 2025 alle ore 06:00 del 21 maggio 2025;

Dalle ore 21:00 del 21 maggio 2025 alle ore 06:00 del 22 maggio 2025.

Chi deve dirigersi verso Napoli può percorrere la viabilità ordinaria fino a raggiungere la stazione di Tivoli, sull’autostrada A24 Roma-Teramo, e poi seguire le indicazioni per la A01 Milano-Napoli, in direzione Napoli.