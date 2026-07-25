SUBIACO – A 65 anni spaccia hashish e marijuana

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Subiaco, nell’ambito dei quotidiani servizi finalizzati alla repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, hanno arrestato un 68enne del posto, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L‘uomo, sottoposto ad un controllo di routine sulla pubblica via e, successivamente, a perquisizione della propria abitazione, è stato trovato in possesso di oltre 150 grammi di stupefacenti tra hashish e marijuana, già suddivisi in dosi da destinare alla cessione, come confermato anche dal rinvenimento di un bilancino di precisione e da tutto il materiale occorrente per il confezionamento delle dosi, oltre denaro contante provento di pregressa attività di spaccio.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.