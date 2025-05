GUIDONIA – Strade sicure, si asfalta via Trento

Era diventata una delle strade più pericolose della città. Decine e decine di buche sparse in maniera tale da costringere gli automobilisti allo slalom.

Questa mattina, giovedì 22 maggio, sono iniziati i lavori di rifacimento della pavimentazione in via Trento, a Villalba di Guidonia, nel tratto interessato da lavori della Società ACEA.

Secondo un comunicato stampa dell’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio, l’intervento proseguirà su via Parma, via Cuneo e parte di via Pantano.