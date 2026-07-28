PALOMBARA SABINA – Un chilo di cocaina nascosta in auto: tre arresti

L’auto era stata trasformata in un caveau itinerante della cocaina.

Ma all’appuntamento per concludere una “trattativa” c’erano anche i poliziotti.

Così gli investigatori della VII Sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti tre uomini – un romano e due di origini albanesi – e stanato in un appartamento una vera e propria “officina” attrezzata per pressare, marchiare, confezionare e preparare clandestinamente la droga prima della sua immissione sul mercato.

Secondo un comunicato stampa della Questura di Roma, il blitz è scattato in una proprietà isolata tra le campagne di Palombara Sabina, dove i poliziotti sono giunti a seguito di pedinamenti e servizi di osservazione.

Il punto di partenza delle indagini è stata una segnalazione che annunciava l’arrivo di un cittadino albanese proveniente da Parma per incontrare un connazionale e concludere una “trattativa” proprio all’interno della proprietà alla presenza del terzo uomo italiano.

L’immediato blitz degli agenti ha consentito di svelare l’infrastruttura logistica sottesa: mentre uno degli indagati recuperava una busta dall’interno dell’abitazione, l’altro armeggiava con insolita attenzione nella parte posteriore dell’autovettura.

La perquisizione veicolare ha poi consentito di scoprire il vano occulto ricavato all’interno dell’abitacolo, progettato per trasformare il veicolo in un vero e proprio caveau itinerante per un chilo di cocaina.

La linea di lavorazione clandestina era stata costruita, invece, all’interno dell’abitazione, allestita come una vera e propria fabbrica della cocaina, accessoriata con materiale per la pesatura e per il confezionamento della sostanza, nonché con matrici utilizzate per imprimere i loghi sui singoli panetti da contrassegnare.

Per i tre uomini sono scattate le manette per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’Autorità Giudiziaria ha successivamente convalidato l’arresto disponendo nei loro confronti la misura cautelare in carcere.