FONTE NUOVA – Minorenne sorpreso a giocare: sala scommesse chiusa per 5 giorni

Quando gli agenti hanno fatto irruzione un minorenne era intento a “puntare” una giocata sul terminale self service.

Per questo il Questore di Roma ha disposto la sospensione della licenza ai sensi dell’articolo 100 T.U.L.P.S. al titolare di una sala slot a Fonte Nuova.

Secondo un comunicato stampa diffuso dalla Questura di Roma sabato 31 maggio, il provvedimento è stato emesso a seguito del servizio straordinario interforze extraurbano finalizzato ad intercettare ogni forma di illegalità anche nella gestione degli esercizi commerciali.

Nel corso dei controlli eseguiti dagli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara, in sinergia con la Guardia di Finanza e la Polizia Locale di Fonte Nuova e personale dell’Ispettorato del Lavoro, è stato accertato il mancato rispetto della normativa che prevede il divieto di ingresso ai minori di anni 18, e per questo la sala scommesse rimarrà chiusa per 5 giorni.

Gli stessi controlli sono stati estesi ad altre attività commerciali insistenti nel comune di Monterotondo: in questo caso sono state contestate sanzioni amministrative per circa 7000 euro, motivate dalle pessime condizioni igienico sanitarie e dalla mancata tracciabilità degli alimenti (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).