ROMA EST – L’auto si schianta contro il guardrail: giovane grave in ospedale

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Il ragazzo estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco

Drammatico incidente stradale all’alba di oggi, mercoledì 22 luglio, nella zona nordest di Roma.

Il bilancio è di un giovane ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

Secondo un comunicato del Comando provinciale dei vigili del fuoco, verso le ore 04:00 di questa mattina, la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato la Squadra del distaccamento Nomentano tra il Viadotto Gronchi e il Viadotto Saragat per soccorso in un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura ha impattato violentemente contro il guard rail.

All’arrivo sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a estricare il giovane conducente rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, affidandolo immediatamente alle cure del personale sanitario del 118.

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Il ferito è stato trasportato in codice rosso presso il più vicino ospedale.

Presenti sul luogo dell’incidente anche le Forze dell’Ordine, che hanno avviato i rilievi e gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

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