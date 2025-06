TIVOLI – Villa Gregoriana apre le porte dei suoi beni archeologici

Villa Gregoriana a Tivoli, sublime parco romantico in cui perdersi tra templi romani, antiche vestigia, grotte naturali e cascate, celebrerà le Giornate dell’Archeologia con diverse iniziative promosse dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS.

Nelle mattine di sabato 14 e di domenica 15 giugno – alle ore 10, 11 e 12 -, alcuni specialisti del settore accompagneranno il pubblico in una visita ai reperti archeologici del territorio tiburtino.

Alle 15 seguirà il laboratorio “Caccia al reperto”, dove i più piccoli, con la supervisione di un’archeologa, potranno seguire una simulazione di scavo archeologico e toccare con mano i “ferri” di questo affascinante mestiere.

Villa Gregoriana è un Bene affidato in concessione al FAI dall’Agenzia del Demanio.

Con il sostegno del Comune di Tivoli.



Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2025” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, Partner degli eventi istituzionali e Acqua Ufficiale della Fondazione, e al prezioso contributo di Pirelli, accanto al FAI dal 2005, che rinnova per il tredicesimo anno consecutivo la sua storica vicinanza all’iniziativa; due sinergie pluriennali strategiche e virtuose, da sempre fondate su medesimi obiettivi e valori, che si sono consolidate negli anni con la realizzazione di numerosi progetti.

Grazie anche a BRT per il primo anno vicina alla Fondazione in qualità di sponsor del calendario eventi nei Beni, una nuova collaborazione nata con l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare le persone e le comunità alle bellezze del nostro Paese, e a Delicius, che rinnova per il quinto anno consecutivo il suo sostegno al progetto, confermando la propria vicinanza e partecipazione alla missione del FAI.

Le Giornate Europee per l’Archeologia sono appuntamento che ogni anno Inrap (Istituto nazionale di ricerca archeologica preventiva della Francia) organizza in diversi Stati membri del Consiglio d’Europa e, in Italia, in collaborazione con il Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei.

Per tutto il weekend, nei luoghi della cultura italiana sono previste attività a carattere divulgativo o didattico volte a promuovere il patrimonio archeologico e a far conoscere l’affascinante mestiere dell’archeologo al grande pubblico, con l’obiettivo di sensibilizzare alla tutela, valorizzando l’intera catena operativa “dallo scavo al museo”.

Speciali visite guidate con esperti, attività per bambini e adulti, conferenze con specialisti del settore, in collaborazione con Università e Soprintendenze che operano sul territorio, sono solo alcune declinazioni dell’evento.

Ingresso + visita introduttiva:

Intero € 13;

Iscritti FAI € 3;

Residenti nel Comune di Tivoli € 6;

Ridotto 6-18 anni € 6;

Studenti 19-25 anni € 9;

Convenzioni € 3;

Ridotto disabili € 3;

Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) € 29;

Ridotto 0-5 anni gratuito.

Ingresso + attività per bambini: Iscritti FAI € 8;

Residenti nel Comune di Tivoli € 11;

Ridotto 6-18 anni € 11.

Informazioni sulle iniziative previste nei Beni del FAI su: www.faigiornatearcheologia.it