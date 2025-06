PALOMBARA SABINA – Amore e Musica: Alis e Jon Polly esordiscono con “Giro di Piano”

Alessia Pompili, in arte Alis, classe 1992, originaria di Palombara Sabina, pubblica un nuovo singolo dal titolo “Giro di piano”, un’intensa ballata pop che intreccia emozione, melodia e parole autentiche.

Al suo fianco, per la prima volta in un progetto musicale, il suo compagno di vita e d’arte: Jon Polly, pseudonimo di Paolo Villani, trentenne originario di Gubbio, con cui condivide non solo l’amore, ma anche la passione per la musica.

La copertina del nuovo singolo dal titolo “Giro di piano”

Il brano scritto, prodotto e registrato da Paolo Villani a Palombara Sabina è stato mixato a Perugia, nello studio di Giovanni Rosellini e verrà rilasciato il 20 Giugno con distribuzione Warner Music, grazie all’etichetta Best Indie Italia, una delle più autentiche e ricercate realtà musicali nel settore attuale. ALESSIA POMPILI IN ARTE ALIS

Alessia Pompili, 33 anni, cantante di Palombara Sabina

Inizia i suoi esordi fin da giovane, con partecipazioni ad eventi locali, laboratori musicali a scuola e gli studi di canto alle superiori.

Successivamente fa parte di un quartetto musicale protagonista come vocalist nel programma televisivo “Festival Italia in musica” su Gold tv.

Sempre in onda su Gold tv, si esibisce in una performance sulle note di Giorgia, cantando “quando una stella muore”, presente su YouTube.

Prosegue pubblicando nel 2015 la cover di “unconditionaly” di Katy perry registrata da Caramella Blues.



Nel 2015 pubblica la cover di "unconditionaly" di Katy perry registrata da Caramella Blues. Nel 2024 esordisce con la cover di "Can't help falling in love" di Elvis Presley disponibile momentaneamente solo su Instagram. Nel 2025 arriva il primo duetto con JonPolly in Giro di Piano, la canzone d'amore che rappresenta un evoluzione artistica consapevole ed emozionante

Paolo Villani, musicista trentenne originario di Gubbio

Fin da piccolo appassionato di musica, inizia a suonare la chitarra all’età di 13 anni, influenzato da gruppi musicali come Green Day , Guns N’ Roses , AC/DC e tanti altri.

Nel 2020 arriva con il Gruppo Each Other pubblicando il primo brano “sfumature”, successivamente arrivano anche “sull’Everest, “ogni momento” e “faremo tardi insieme stanotte”

Nel 2021 finisce sotto gli occhi di Mara Maionchi, che dopo averlo notato in un video su TikTok mentre suona l’assolo del brano “Sweet child o mine” dei GNR, viene ripostato sul suo profilo durante il contest #Marareacts indotto dalla stessa discografica, ricevendo i complimenti sull’interpretazione del brano.

A marzo 2024 debutta da solista con il brano “La Scala Reale”, prodotta dal medesimo come segno di supporto e sostegno contro la depressione, di seguito a Giugno verrà pubblicato il singolo “Sarebbe tutto più bello”, entrambi i brani mixati e masterizzati da Giovanni Rosellini di Undergrind Rec & Media, a Perugia.

LEGGI ANCHE GUIDONIA - Il Liceo "Majorana" premiato al Contest della Startupper School Academy Nel 2025 arriva Giro di Piano, il primo singolo a duetto che vede il ritorno nella scena musicale di Alis, un brano lento, dolce e per gli innamorati, anche questo ultimo prodotto dall’artista con mix e master di Giovanni Rosellini. DESCRIZIONE BRANO

Alessia Pompili e Paolo Villani sono Alis e Jon Polly Alessia Pompili e Paolo Villani sono Alis e Jon Polly

“Giro di piano” è una ballad intensa e autentica che racconta l’amore nella sua forma più vera: imperfetto, quotidiano, ma capace di guarire. Un dialogo tra due anime che si parlano senza filtri, in un’alternanza tra canto e spoken word che fonde emozione e realtà. Il brano si apre con una confessione: “La verità è che se ho te qui al mio fianco, canto”.

Da qui parte un viaggio dentro le fragilità, i piccoli conflitti e le riconciliazioni di una coppia vera, che sceglie ogni giorno di restare unita. L'amore non è idealizzato, ma vissuto, anche nei suoi contrasti: "Io ti grido e tu mi gridi per farci sentire / che ci piace far l'amore solo per chiarire". Il vero ritornello – "Ho parcheggiato la mia testa sopra il tuo cuscino / non ho preso una multa perché son vicino" – è una metafora tenera e potente, che racconta la pace che si trova nell'altro, come in un rifugio dopo il caos.

È lì che si scioglie il peso delle incomprensioni e si afferma una presenza costante, che salva. Musicalmente, “Giro di piano” si costruisce attorno a una melodia di pianoforte delicata ma evocativa, su cui si poggiano percussioni morbide, basso e voce. La timbrica calda di Alis incontra la parola diretta e sincera di Jon Polly, creando un equilibrio emotivo forte e originale. La canzone è una fotografia sonora dell’amore vissuto tra difficoltà e bellezza, tra dolcezza e ironia, tra istinto e cura. Una promessa non perfetta, ma reale: esserci sempre, anche su un divano, anche quando il film non piace a entrambi, purché l’altro sorrida. RELEASE Disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 20 Giugno, “Giro di piano” è solo il primo passo di un percorso artistico condiviso, che promette nuove emozioni e tanta verità

Il brano è stato ufficialmente pubblicato su EarOne, network di maggiore rilievo per le uscite discografiche nel panorama musicale sia di emergenti che di artisti affermati, con radio date il 20 giugno.