TIVOLI – Alle Scuderie Estensi si proietta il documentario “Processo per stupro”

Si terrà venerdì 13 giugno presso le Scuderie Estensi di Tivoli il Convegno “La violenza domestica e contro le donne. Dalle fonti sovranazionali e nazionali alla tutela effettiva” organizzato da Procura della Repubblica di Tivoli e dal Comune di Tivoli.

Prima dell’inizio del convegno, alle ore 13.00, sarà proiettato il documentario “Processo per stupro”, trasmesso dalla Rai nel 1979 in cui per la prima volta furono aperte alle telecamere le aule di giustizia, mostrando agli italiani la “colpevolizzazione della donna vittima di violenza.

Si tratta della prima proiezione pubblica autorizzata dalla Rai in versione integrale con oscuramento dei volti della persona offesa e degli imputati.

Alle ore 15 seguirà l’inizio dei lavori del convegno, coordinati dal Procuratore Francesco Menditto, con i saluti istituzionali a partire da quelli del sindaco di Tivoli Marco Innocenzi.

Interverranno: Margherita Cassano, prima Presidente della Corte di Cassazione, il Giudice della Corte europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo Raffaele Sabato, e il magistrato Andrea Calice della Procura di Tivoli.

Saranno presenti alcuni rappresentanti della rete del territorio di contrasto alla violenza di genere, domestica e contro le donne.

Il Convegno sarà l’occasione per un confronto sulla giurisprudenza sovranazionale e nazionale che negli ultimi anni, sulla base della Convenzione di Istambul e delle leggi numero 69/2019 e 168/2023, ha consentito un più efficace contrasto a questa forma di violenza, tra le più diffuse e radicate, con un costante impegno, anche culturale, della rete del territorio del Circondario di Tivoli.