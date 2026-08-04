TIVOLI – Conclusa l’esperienza estiva dei Centri Aggregativi per ragazzi

Si è chiuso oggi 4 agosto, il percorso dei Centri Aggregativi distrettuali del Centro per la Famiglia, un’esperienza che ha coinvolto gratuitamente 130 bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni.

Le attività si sono svolte negli spazi messi a disposizione da Tivoli Forma, grazie al supporto del Consorzio Civitas, di cui la Città di Tivoli è Comune capofila.

L’iniziativa ha offerto ai partecipanti momenti di aggregazione e condivisione, creando un’occasione di socialità per i più giovani e un sostegno concreto per le famiglie. Il progetto ha infatti contribuito ad agevolare i genitori nella gestione dei tempi familiari e lavorativi.

Al termine del percorso ,il Comune di Tivoli, ha ringraziato anche gli operatori che hanno seguito bambini e ragazzi durante le attività, accompagnandoli nel corso dell’esperienza.

Un servizio che ha lasciato un segno positivo nel territorio, confermando l’importanza di creare occasioni capaci di accompagnare la crescita dei più giovani e di rafforzare il legame tra comunità e famiglie.

Dì Francesca Romana Severini