MORLUPO – Concerto di Bach nella Chiesa di Santa Maria al Borgo

Dopo il debutto avvenuto ad aprile a Sacrofano e il successo degli appuntamenti a Campagnano di Roma e a Magliano Romano nel mese di maggio, proseguono le tappe di ‘Pellegrinaggio in Musica – Festival Sacro del Lazio’.

L’evento, ideato e promosso da CIAO LAB APS, offre una serie di concerti itineranti eseguiti dall’Orchestra Nova Amadeus in alcuni luoghi di grande interesse storico e artistico del Lazio.

È in calendario per sabato 14 giugno 2025 alle ore 19.30 presso la Chiesa di Santa Maria al Borgo (Via Roma) a Morlupo, il quarto appuntamento con l’iniziativa che contribuisce a rilanciare la grande tradizione della musica sacra italiana.

Questa chiesa del XIV secolo – costruita sulla sommità del “borgo” e alla quale si accede attraverso un’ampia gradinata di peperino girata a semicerchio – accoglie l’appuntamento dedicato a Johann Sebastian Bach con il ‘Concerto in la minore per violino, archi e basso continuo BWV 1041’ e ‘Aria sulla IV corda dalla suite in re maggiore BWV 1068’. Violinista solista: Lisa Green. Dirige il M° Davide Dellisanti.

“Per Bach la musica era religione, comporla il suo credo, suonarla una funzione religiosa”: questa frase di Leonard Bernstein, tra i più grandi direttori d’orchestra di tutti i tempi, sintetizza l’importanza della fede nelle opere del compositore e musicista tedesco di epoca barocca.

Negli scritti di Bach – in un momento storico contraddistinto da conflitti religiosi invalicabili tra cattolici e protestanti – troviamo continuamente la lode di Dio, per la cui gloria sono state composte le varie opere.

Questa iniziativa, che proseguirà fino a settembre 2025, rientra tra i progetti vincitori dell’avviso emanato a dicembre 2024 dalla Regione Lazio per selezionare quelle proposte utili a comporre “Lazio – Musica Sacra Festival 2025”, un evento volto a promuovere la spiritualità e la religiosità in tutte le sue forme attraverso la musica. Con l’espressione “musica sacra” si intende, ovviamente, il grande repertorio legato ai testi della liturgia cattolica, anche in considerazione dell’anno giubilare 2025, ma più in generale qualsiasi brano musicale, vocale o strumentale, che abbia una dichiarata ispirazione spirituale.

Di seguito i prossimi appuntamenti dell’iniziativa ‘Pellegrinaggio in Musica – Festival Sacro del Lazio’:

14 giugno 2025 – h 19.30, Morlupo (RM), Chiesa di Santa Maria al Borgo, ‘Concerto in la minore per violino, archi e basso continuo BWV 1041’ e ‘Aria sulla IV corda dalla suite in re maggiore BWV 1068’ di Johann Sebastian Bach;

‘Concerto in la minore per violino, archi e basso continuo BWV 1041’ e ‘Aria sulla IV corda dalla suite in re maggiore BWV 1068’ 4 settembre 2025 – h 19.00, Castelnuovo di Porto (RM), ‘Il Cigno’ di C. Saint – Seans, ‘Variazione Enigma N. IX’ di E.Elgar, ‘Concerto Grosso in Sol minore Op. 6 N.8’ di A. Corelli.

CIAO LAB APS e Ass.ne Nova Amadeus – dopo numerose e proficue collaborazioni di natura culturale e sociale sul territorio – organizzano e promuovono un’iniziativa che valorizza la ricchezza della tradizione musicale sacra attraverso un approccio contemporaneo, creando un legame profondo tra pubblico, musica e spiritualità.

Il festival, che si colloca nel contesto delle celebrazioni giubilari e vuole rappresentare un polo di eccellenza e di divulgazione culturale nel territorio, vanta la direzione artistica del Maestro Giusi Petti per quanto riguarda il programma e i temi.

Un aspetto distintivo del ricco e vivace calendario è l’inclusione di giovani talenti emergenti, che arricchiscono il festival con la loro freschezza e creatività. Accanto a loro, la presenza di interpreti affermati garantisce un equilibrio

perfetto tra innovazione e tradizione, rendendo ogni performance un momento di grande valore artistico e culturale. Ogni appuntamento è costruito attorno a un tema specifico, che esplora gli aspetti spirituali e culturali della musica sacra. Questa varietà consente di offrire un’esperienza musicale completa e stimolante, capace di soddisfare sia gli appassionati di musica classica che un pubblico meno esperto.

L’evento, organizzato e promosso da CIAO LAB APS, è cofinanziato dalla Regione Lazio ed è realizzato con il patrocinio gratuito dei Comuni di Sacrofano, Campagnano di Roma, Magliano Romano, Morlupo, Castelnuovo di Porto e dell’Ente Regionale Parco di Veio.

Il programma completo e gli aggiornamenti di ‘Pellegrinaggio in Musica – Festival Sacro del Lazio’ sono consultabili sulla pagina Facebook di CIAO LAB e sul sito ufficiale di CIAO LAB

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Per informazioni:

E-mail: staff.ciaolab@gmail.com

www.ciaolab.it