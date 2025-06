GUIDONIA – Parco chiuso e abbandonato: il Comune chiede alla Asl il comodato d’uso gratuito

La Giunta comunale di Guidonia Montecelio ha deliberato un atto di indirizzo al Dirigente dell’Ufficio Ambiente per la predisposizione di tutti gli atti consequenziali finalizzati all’ottenimento del comodato d’uso gratuito, in favore del Comune, del parco sito in via dei Platani, al Bivio, di proprietà della ASL Roma 5, da destinare a pubblico utilizzo, nell’interesse della collettività e ai fini della manutenzione e valorizzazione degli spazi.

Lo annuncia in un comunicato stampa l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio.

Si tratta di un’area verde di circa due ettari di proprietà dell’oramai disciolto Pio Istituto Santo Spirito, che a gennaio scorso la Asl Roma 5 di Tivoli, proprietaria, ha deciso di recintare e chiudere come risposta ai residenti che ne denunciavano il totale abbandono e chiedevano la sua riqualificazione (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’area è attualmente in uno stato di criticità con erba alta oltre un metro e mezzo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Secondo il comunicato stampa, gli interventi di manutenzione e quant’altro necessario saranno a carico del Comune, la proprietà resterà in capo all’ASL Roma 5.

“Lavoriamo dal nostro insediamento al raggiungimento di questo traguardo – dichiara Mauro Lombardo, Sindaco della Città di Guidonia Montecelio – portando avanti un dialogo costruttivo con l’ASL Roma 5, che ringraziamo per l’attenzione e la disponibilità dimostrata alla nostra richiesta.

E’ opportuno rammentare che si arriva a questo risultato rispetto pure alle richieste dei cittadini residenti al Bivio di Guidonia che, da sempre, ne reclamano l’utilizzo in condizioni di sicurezza.

La deliberazione ci consente di arrivare alla sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa e di restituire alla collettività uno spazio verde importante.

La collaborazione tra Enti pubblici si è confermata, anche questa volta, fondamentale, per il raggiungimento di un obiettivo condiviso”.

“Per anni quest’area è rimasta nella disponibilità della ASL – aggiunge Andrea Mazza, Assessore all’Ambiente -. Finalmente, con questo accordo, potremo prendercene carico e renderla, al più presto, fruibile a grandi e piccoli. I residenti potranno contare su un riqualificato e attrezzato “polmone verde” che, ne siamo convinti, diventerà un punto di riferimento e incontro per la comunità”.