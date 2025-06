MARCELLINA - “Monti Lucretili in Festa”: una giornata tra natura, cultura e solidarietà

Una giornata speciale, immersa nella bellezza del Parco dei Monti Lucretili, ha visto protagonisti cavalli, bambini, famiglie e una rete di associazioni unite da un unico obiettivo: valorizzare il territorio coniugando natura, cultura e solidarietà.

È questo lo spirito con cui sabato 21 giugno si è svolta la manifestazione “Monti Lucretili in Festa”, promossa nel comune di Marcellina grazie alla collaborazione tra A.S.D Country Garden Ranch, Federazione Fitetrec ante, Butteri di Marcellina, Agrifoglio e Cooperativa Girotondo, il Parco dei Monti Lucretili diretto dal Commissario Marco Piergotti e l’amministrazione comunale di Marcellina guidata dal sindaco Alessandro Lundini.

L’evento ha preso il via con un suggestivo trekking a cavallo, che ha condotto i partecipanti lungo un itinerario culturale tra paesaggi mozzafiato e testimonianze storiche del territorio.

Un’occasione per riscoprire il legame profondo tra l’uomo, il cavallo e la natura, accompagnati da Vincenzo Lattanzi dell’Agrifoglio.

Nel frattempo, presso “al giardino L’Albero Amico”, spazio dedicato ai più piccoli, si è svolta l’animazione per bambini, con giochi, laboratori e momenti educativi ispirati al rispetto per l’ambiente e la riscoperta della vita all’aria aperta.

Nel tardo pomeriggio, grande interesse ha suscitato la dimostrazione di equitazione a cura di Alessandro P. Leone, tecnico della Federazione Fitetrec-Ante, insieme al suo inseparabile mulo Brillantino.

Un’esibizione coinvolgente, che ha unito tecnica, passione e tradizione, strappando applausi e sorrisi a grandi e piccini.

A chiudere la giornata, una cena solidale che ha riunito la comunità intorno a un nobile scopo: raccogliere fondi per “La Casa Famiglia di Elio”, struttura che si prende cura di bambini in difficoltà.

Il ricavato della serata è stato interamente devoluto alla causa, rafforzando il valore autentico dell’iniziativa: fare rete per il bene comune.

Secondo gli organizzatori, “Monti Lucretili in Festa” si conferma così non solo un evento di promozione territoriale, ma un vero e proprio momento di comunità, in cui il territorio diventa spazio di condivisione, crescita e speranza.