L’ultima festa patronale risale al 2005, da allora sono trascorsi vent’anni.

Ora il Bivio di San Polo, quartiere di Tivoli, torna a festeggiare il Sacro Cuore di Gesù con stand gastronomici, musica, animazione per bambini e tanto divertimento.

L’edizione 2023 della festa patronale del Sacro Cuore di Gesù (Foto di Alberto Proli)

Così venerdì 27 e sabato 28 giugno va in scena una due giorni dedicata alla spiritualità e al senso di comunità, organizzata dal Parroco Frate Andrea Patanè e dal “Comitato La Fenice”, un gruppo formato da giovani e uomini di buona volontà, tutti cittadini del quartiere desiderosi di ridare vita alle memorabili feste del passato al Bivio di San Polo.

La festa si terrà nel parcheggio della parrocchia, location tradizionale della manifestazione che inizia venerdì 27 giugno, alle 18,00 con i Vespri Solenni del Sacro Cuore e alle 18,30 con la Santa Messa del Sacro Cuore celebrata dal Don Dario Giustini, nato e cresciuto al Bivio di San Polo, ex ragazzo della parrocchia del Sacro Cuore oggi Parroco della chiesa di Santa Maria del Popolo a Villalba di Guidonia.

Alle ore 19 animazione per bambini a cura di “Felici Eventi”: trucca bimbi, giochi musicali e popolari, zucchero filato, baby dance e balli del momento, due mascotte per delle fantastiche foto ricordo e sculture di palloncini per tutti i bambini.

Alle 19,30 è prevista l’apertura degli stand gastronomici.

Alle ore 21 karaoke e balli di gruppo con Fabrizio Sperduti e il contesta canoro “Il mio canto libero”.

Sabato 28 giugno alla 18 la santa messa e alle 18,45 si terrà la processione con la statua del Sacro cuore e l’icona di Maria Santissima di Quintiliolo accompagnata dall’associazione bandistica “A. Sersale” di Licenza.

Alle 19,30 apertura degli stand gastronomici con intrattenimento musicale.

Alle 20 quattro mascotte a sorpresa per tutti i bambini presenti delle fantastiche foto ricordo.

A seguire, sarà la volta delle scuole di danza che si esibiranno animando la platea.

Alle 21,30 tutti in pista col Dj Set di “Mr Quentin”.