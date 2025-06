VICOVARO – I Maestri infioratori esordiscono all’Infiorata storica di Roma

Non solo Tivoli in Vaticano.

Il quadro “Spes non confundit” realizzato dai Maestri Infioratori di Vicovaro

Anche i Maestri Infioratori di Vicovaro sono protagonisti per la prima volta dell’Infiorata storica di Roma, la cui 12esima edizione si è svolta oggi – domenica 29 giugno – insieme alla quinta edizione dell’Infiorata delle Pro Loco in via della Conciliazione e in piazza Pio XII a San Pietro, organizzata dalla Pro Loco Roma Capitale, in onore dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma.

Si tratta un importante tassello della cultura popolare della Città, e una festa storica che conserva intatta ancora oggi la sua bellezza nel tripudio di colori e nell’esaltazione dell’arte che i suoi capolavori floreali sono in grado di sprigionare.

L’associazione Infioratori di Vicovaro presieduta da Primo Roberti ha partecipato per la prima volta con un quadro di 6 metri per 8 metri intitolato “Spes non confundit” realizzato davanti alla Basilica di San Pietro con tecnica mista “a secco” a base di segatura colorata e neutra, polveri di varia natura, caffè, farina.

Al centro dell’opera creata dai Maestri Infioratori di Vicovaro, c’è la figura di Gesù Cristo nell’atto di abbracciare teneramente un giovane ragazzo.

Il gesto è carico di compassione, protezione e amore incondizionato: lo stringe con entrambe le braccia, tenendolo vicino a sé, mentre entrambe chiudono gli occhi in un’espressione di pace, serenità e fiducia reciproca.

Il giovane, con un’espressione tranquilla e un volto sereno, si lascia andare all’abbraccio con fiducia, appoggiando la testa sulla spalla di Gesù.

Lo sfondo è decorato con raggi di luce che si irradiano a partire dal centro, richiamando una dimensione spirituale e divina, mentre una cornice ornamentale dorata con motivi in stile barocco racchiude l’intera scena, dando un tono di solennità e sacralità all’immagine.

In basso è riportata una scritta in latino: “Spes non confundit”, che sottolinea il messaggio teologico e spirituale dell’opera: la fede in Cristo porta conforto, sicurezza e una speranza che non viene mai meno. In un mondo che spesso disorienta e divide, i giovani cercano verità, amore e senso.

Questo Giubileo invita a riscoprire la bellezza di lasciarsi abbracciare da Cristo, che non giudica, ma accoglie.

Nel Suo amore si ritrova la propria identità, la forza per andare avanti e il coraggio di sognare in grande”.

Dalle ore 20 di ieri, sabato 28 giugno, all’alba di oggi a realizzare l’opera sono stati, insieme al presidente Primo Roberti, Vincenza Casu, Annarita Crielesi , Simona Orfei, Sofia Trezzini, Isabella Casu, Andrea Mattia, Silvia Scafetti, Tina Battistini, Mariangela Giardini, Rosella Borelli, Federica De Angelis, Angela Roberti, Luca Nascenzi, Sara Verna, Alessandro Proietti e Rachele Moreschini.