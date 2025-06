GUIDONIA – Forza Italia, accordo tra opposte fazioni: Valerio Massini è Segretario

Ieri, sabato 28 giugno, a Guidonia si è rinnovato il congresso comunale di Forza Italia culminato con la conferma nel ruolo di Segretario di Valerio Massini, già eletto nel contestato e successivamente annullato congresso del 13 aprile scorso ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ).

Valerio Massini sarà affiancato da due vice coordinatori: Stefano Bianchini e Andrea Grimaldi, quest’ultimo con la funzione di vicario.

Il nuovo direttivo sarà composto da 30 membri, tra i candidati delle rispettive liste guidate da Valerio Massini e Michele Venturiello, eletto consigliere comunale nel 2022 nella Lista civica“Città Nuova”.

L’esito del secondo congresso di Forza Italia fa seguito all’approvazione di una mozione unitaria e dell’accordo e della mediazione raggiunti tra i due candidati alla segreteria comunale, Valerio Massini e Michele Venturiello.

In un comunicato stampa Forza Italia di Guidonia definisce un “successo” il processo di rinnovamento della dirigenza, “un risultato importante, che nasce dalla volontà comune di costruire una linea condivisa e guardare avanti insieme”.

“Questa intesa – si legge sempre nel comunicato del partito di Berlusconi – segna l’inizio di una nuova stagione per Forza Italia a Guidonia, caratterizzata da un rinnovato spirito di cooperazione, ricomposizione dei rapporti politici e una crescita organica del partito sul territorio.

Si tratta di un passo importante verso il rafforzamento dell’unità interna, per affrontare con energia le sfide politiche future”.

“Ringrazio Michele Venturiello per il lavoro fatto in questi giorni intensi, che ci ha permesso di arrivare a una sintesi politica – sono le prime parole del confermato Segretario Valerio Massini –

Con orgoglio e senso di responsabilità, guiderò la nostra comunità azzurra da Segretario, affiancato da Stefano Bianchini e Andrea Grimaldi, che sarà anche Vice Vicario.



Un grande in bocca al lupo a tutti i membri eletti nel direttivo.

Ora ci aspetta il lavoro vero: portare Forza Italia al centro del dibattito politico di Guidonia Montecelio, con idee, presenza e impegno costante”.