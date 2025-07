PALESTRINA – L’auto si schianta contro il guard-rail: grave la conducente

Drammatico incidente stradale oggi pomeriggio, mercoledì 9 luglio, l’Autostrada del Sole Milano-Napoli.

Secondo un comunicato del Comando provinciale dei vigili del fuoco, per cause al momento imprecisate verso le ore 14 un’auto condotta da una donna si è schiantata contro il guard-rail all’altezza del chilometro 570 della A1 in direzione di Roma: sul posto è intervenuta la squadra di Palestrina insieme ai sanitari del 118.

I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere la conducente che è stata elitrasportata in ospedale dal personale soccorso sanitario Pegaso.

Le sue condizioni sarebbero critiche.