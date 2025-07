MENTANA – Troppi schiamazzi in Centro: il sindaco chiude il bar alle 23

Per mesi hanno trascorso notti insonni e in più occasioni sono stati costretti ad allertare il 112 per far cessare gli schiamazzi dei clienti. Ora i residenti possono dormire più tranquillamente.

Giovedì 3 luglio con l’ordinanza contingibile ed urgente numero 97 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – il sindaco di Mentana Marco Benedetti ha imposto nuovi orari di apertura e chiusura ad un bar ubicato lungo la strada del Centro urbano. Il provvedimento stabilisce fino al 15 settembre prossimo:

• dalla Domenica al Giovedì chiusura alle ore 23:00 e riapertura il giorno successivo alle ore 05:00;

• per quanto riguarda le giornate del Venerdì e del Sabato chiusura alle ore 24:00 e riapertura alle ore 05:00 del giorno successivo.

Dall’ordinanza firmata dal sindaco emerge che sono giunte segnalazioni telefoniche da parte dei residenti della zona, a detta dei quali davanti al bar si sono susseguiti episodi che hanno costretto i cittadini a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Sempre dall’ordinanza emerge che il 30 giugno i Carabinieri della Stazione di Mentana hanno trasmesso una relazione riportando i diversi interventi eseguiti “sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica” nel periodo Febbraio-Giugno 2025 presso l’esercizio commerciale.

Pertanto il sindaco Benedetti ha ravvisato la necessità e l’urgenza di intervenire e provvedere alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, oltre che al fine di prevenire eventuali comportamenti pregiudizievoli dell’ordine e della sicurezza pubblica che si possono verificare nelle ore notturne.