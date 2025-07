TIVOLI – A Villa d’Este il concerto “Sulle Ali della Leggerezza”

Il 19 luglio alle ore 20:15, nella splendida cornice del Chiostro di Villa d’Este a Tivoli, si terrà la XVII edizione del Concerto “Sulle Ali della Leggerezza”, dal titolo: “Soffio d’Allegria: Ottoni in festa sotto le stelle”.

L’evento è promosso dall’Associazione Famiglie di Angeli e organizzato dalla dottoressa Enza Tripaldi, in collaborazione con l’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este – VILLAE, con il patrocinio gratuito del Comune di Tivoli.

Sarà un concerto brillante e coinvolgente, un appuntamento imperdibile che celebra la musica e l’arte in uno dei luoghi più suggestivi del nostro patrimonio.

Le note travolgenti del Quintessenza Brass – quintetto di ottoni – condurranno in un entusiasmante viaggio musicale, immersi nell’atmosfera magica del chiostro, sotto il cielo stellato.

Interpreti: Michele Lolito – tromba, Giovanni Perciante – tromba, Fernando Servidone – corno, Salvatore Fragapane – trombone, Fabrizio Della Corte – tuba.

Un’esperienza di pura gioia, condivisione ed emozione, che saprà regalare momenti di autentica leggerezza.

In programma un repertorio sorprendente, che spazia da Verdi a Gershwin, da Morricone a Coldplay, passando per Nino Rota, Carpentier, Pollack, Rodriguez e altri grandi nomi.

Un viaggio musicale tra suggestioni classiche, jazz, pop e colonne sonore intramontabili.

Al termine del concerto, sarà possibile passeggiare tra le meraviglie del Palazzo e del Giardino di Villa d’Este, eccezionalmente aperti in occasione delle serate estive dedicate alla valorizzazione del sito.

EVENTO SOLD OUT!

Tutti i posti disponibili sono già esauriti. Gli organizzatori ringraziano il pubblico per l’entusiasmo e la straordinaria partecipazione.

L’Associazione Famiglie di Angeli OdV è attiva dal 2002 ed è formata da professionisti e volontari che operano nel sociale e da genitori di vittime di incidenti stradali.

L’Associazione realizza attività per educare i giovani alla corretta percezione di condotte a rischio e, più in generale, all’acquisizione di stili di vita positivi. Professionisti della relazione d’aiuto sono inoltre impegnati a sostenere la ripresa del cammino di vita di coloro che hanno subito il lutto della perdita di un figlio.

L’Associazione promuove studi e ricerche, cura l’edizione di pubblicazioni di argomento sociale e organizza concerti, eventi culturali, convegni, corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori del settore.

Organizza altresì eventi di aggregazione sociale e culturale, tra cui anche i concerti, per affermare il grande valore della Musica non soltanto come forma d’arte, ma come momento di cura e come strumento educativo.