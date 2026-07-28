MORICONE – Nel Borgo apre un ATM bancario evoluto

A Moricone sono iniziati i lavori per l’installazione di un ATM evoluto della BCC della Provincia Romana.

Il nuovo ATM evoluto della BCC della Provincia Romana in via Roma 6, a Moricone

Lo sportello è in via Roma 6 – meglio nota come Strada Provinciale 22/b – e sarà di supporto ai paesi montani limitrofi, come Monteflavio e Montorio Romano, anch’essi sprovvisti di bancomat bancario.

L’apertura è prevista per la fine del mese di agosto in concomitanza con la festa patronale in onore di Maria Assunta in cielo.

Attivando in pieno centro un ATM evoluto, la BCC della Provincia Romana amplia la sua presenza in Sabina.

In una nota la banca punta a favorire lo sviluppo locale tramite il modello del “credito cooperativo” incentrato su prossimità e relazioni di fiducia.

Non si esclude, per il futuro, un allargamento dei servizi bancari.

Vale la pena ricordare che a Moricone uno sportello bancomat bancario non c’è più da circa 10 anni, ovvero dopo la chiusura della Filiale Unicredit.