GUIDONIA – Ex discarica dell’Inviolata, al via i lavori per il capping

I lavori, che saranno avviati entro sei mesi e dureranno, presumibilmente, due anni e mezzo, saranno un contributo di enorme importanza anche per il parallelo procedimento sulla bonifica del sito, che è in via di definizione.

Siamo molto soddisfatti del risultato perseguito insieme alla Regione Lazio e all’ARPA perché l’odierna autorizzazione ai lavori ha escluso definitivamente la possibilità di utilizzare la Fos (Frazione organica del secco) per il capping, come invece aveva richiesto la Società privata, che avrebbe portato nuovo materiale proveniente dal ciclo dei rifiuti all’interno della ex discarica. Il capping, quindi, sarà effettuato solo con terre naturali e prodotti altamente impermeabili non derivanti dal ciclo dei rifiuti.