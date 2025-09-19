FIANO ROMANO – Festa allo stadio per l’inaugurazione del campo da calciotto

Domani, sabato 20 settembre alle ore 11:00, a Fiano Romano si terrà l’inaugurazione della nuova configurazione degli impianti dello Stadio comunale “Sandro Pertini”, oggetto di lavori per la ristrutturazione degli spogliatoi, la realizzazione di un nuovo campo da calciotto e per la riqualificazione del campo a 11.
Interverranno il Sindaco di Fiano Romano Davide Santonastaso, l’Assessore ai Lavori Pubblici Mattia Gianfelice e il Consigliere con incarico allo sport Marcello Polimeno.
Dopo il taglio del nastro si svolgerà la Partita inaugurale del campo da calciotto.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare