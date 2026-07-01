MENTANA FONTE NUOVA – Lotto, due terni da 13 mila euro l’uno

Esulta ancora la Provincia Nordest di Roma con il Lotto.

Come riporta Agipronews, nel concorso di ieri, martedì 30 giugno, due terni da 13.500 euro l’uno sono stati centrati rispettivamente nell’esercizio commerciale di Via Antonio Moscatelli a Mentana e presso il punto vendita di Via Nomentana a Fonte Nuova.

Una vincita da 23.750 euro con tre ambi e un terno è stata realizzata in Via dell’Acqua Bullicante, alla periferia Est di Roma.

In totale sono stati vinti oltre 50 mila euro.

Già nel concorso di sabato 9 maggio 2026 la Dea bendata aveva baciato Mentana.

Come riporta Agipronews, nella città garibaldina era stata registrata una vincita al Lotto da 9.500 euro in Via Nomentana con tre ambi e un terno (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).