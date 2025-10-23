GUIDONIA – Morto all’Ihg il buttafuori ferito in un agguato

E’ morto oggi pomeriggio, giovedì 23 ottobre, Mohamed Atef Mohamed Tolba Elwakil, il buttafuori egiziano di 27 anni, conosciuto come “Midò”, l’11 maggio scorso ferito a colpi di pistola lungo la via del Mare, a Vitinia.

Il cuore del giovane si è fermato presso il reparto di lungo degenza della clinica Italian Hospital Group di via Tiburtina, a Guidonia, dove era stato ricoverato dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico all’ospedale Sant’Eugenio.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, verso le 6,30 del mattino Mohamed Atef Mohamed Tolba Elwakil viaggiava al volante di una Smart diretta ad Ostia e insieme a lui c’era un amico connazionale.

La city car era stata affiancata da una vettura e contro “Midò” erano stati esplosi vari colpi d’arma da fuoco, quattro dei quali lo avrebbero attinto in varie parti del corpo, tra cui alla testa e all’addome.

Da allora le sue condizioni sono rimaste gravi.

Oggi, a distanza di 5 mesi e mezzo, il giovane buttafuori si è spento.

Si indaga per omicidio.