MONTEROTONDO – Parcheggio interrato in piazza della Libertà: via alle indagini geologiche

Si terranno lunedì 27 e martedì 28 luglio le indagini geologiche relative al progetto di un parcheggio interrato in piazza della Libertà, a Monterotondo.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 150 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata oggi, giovedì 23 luglio, dal Comandante della Polizia Locale Michele Lamanna.

Col provvedimento viene istituito il divieto di sosta zona rimozione in Piazza della Libertà ambo i lati, nel tratto compreso dal civico 21 all’intersezione con Via XX Settembre, dalle ore 07:00 del 27 Luglio alle ore 20:00 del 29 Luglio.

Vale la pena ricordare che una società privata ha presentato il progetto dell’opera “Verde attrezzato, piazza pubblica ed autorimessa in Piazza della Libertà” che prevede la realizzazione di un parcheggio interrato in cambio della gestione per 30 anni di tutte le soste a pagamento sull’intero territorio comunale.

Da mesi il progetto è oggetto di una contestazione popolare promossa dalla Associazione Centro Storico in Movimento che a giugno ha sostenuto la costituzione del Comitato cittadino apartitico “Salviamo Piazza della Libertà” (CLICCA E VISITA IL SITO DEL COMITATO).

Secondo il Comitato, la gestione del parcheggio interrato sarà affidata ad “AJ Mobilità” di Spoleto, società che già gestisce la sosta a pagamento in vari Comuni, tra cui Valmontone e Velletri (CLICCA E VISITA IL SITO DI AJ MOBILITA).

“Il progetto – spiega il Comitato del “NO” – prevede l’introduzione di circa 800 nuove strisce blu che porteranno il totale verso quota 1.000 — non solo in centro storico, ma su tutto il territorio comunale.

Questo significa che anche i residenti di zone distanti dall’opera, come Monterotondo Scalo, si troveranno i parchimetri sotto casa, pagando il prezzo di un’opera che non li riguarda direttamente ma che ricade su tutti.

La tariffa partirà da 1 €/ora per arrivare, in base al contratto con AJ Mobilità, fino a 2 €/ora.

La stima del costo medio è di circa 600 €/anno a famiglia — una cifra tutt’altro che trascurabile in un momento di forte crisi economica e contrazione del potere d’acquisto, in cui ogni famiglia già fatica a far quadrare i conti.

Non si tratta dunque di un sacrificio chiesto ai soli frequentatori del centro storico: è un prelievo di fatto che colpirà trasversalmente l’intera comunità monterotondese, indipendentemente da dove si vive e da quanto si utilizzi il parcheggio interrato”.