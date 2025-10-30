GUIDONIA – Tremila multe in sei mesi, record di indisciplinati alla guida

Sono 2.869 i verbali per infrazioni al Codice della Strada e 7 i verbali amministrativi contestati ai contravventori dal personale della Polizia Locale di Guidonia Montecelio nel periodo compreso da marzo a settembre 2025.
Un numero significativo di sanzioni, per un importo complessivo di oltre 257.000,00 euro, che purtroppo conferma come troppi automobilisti continuino a sottovalutare i rischi e a mostrare scarso rispetto per la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.
Lo rende noto in un comunicato stampa l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio.
L’attività della Polizia Locale, che si affianca a quella svolta dalle altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio, non ha, ovviamente, finalità meramente sanzionatorie, ma si inserisce in una strategia più ampia di prevenzione e sensibilizzazione volta a ridurre l’incidentalità stradale.
“È necessario un cambio di mentalità collettivo perché la sicurezza stradale non è solo una questione di rispetto delle regole, ma una responsabilità civica che ognuno di noi deve assumere ogni volta che si mette al volante”, sottolinea il Sindaco Mauro Lombardo.
“Intendiamo, rispetto anche alle indicazioni dell’Amministrazione Comunale, progettare campagne di educazione stradale coinvolgendo scuole, associazioni e cittadini in progetti di sensibilizzazione mirati, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili: giovani, anziani e utenti deboli della strada”, dichiara Paolo Rossi, Comandante della Polizia Locale.