SUBIACO – Una scuola che cresce con i bambini: la realtà della Materna Maria Immacolata

Immersa nel verde e punto di riferimento per molte famiglie del territorio, l’Associazione Scuola Materna Paritaria Maria Immacolata di Subiaco continua a distinguersi per un’offerta educativa che mette al centro il benessere, la crescita e la formazione dei bambini.Situata in Contrada Sant’Angelo 35, la scuola accoglie bambini dai 3 ai 6 anni e, da quest’anno, ha ampliato la propria offerta educativa anche ai più piccoli, con l’inserimento della Sezione Primavera,

dedicata ai bambini di 2 anni.

Spazio esterno della scuola

L’orario scolastico, pensato per rispondere alle esigenze delle famiglie, si svolge dalle 8 alle 16. Il servizio mensa è garantito con un menù elaborato da professionisti della nutrizione, nel pieno rispetto delle linee guida sanitarie, privilegiando un’alimentazione sana ed equilibrata.L’anno scolastico si svolge da settembre a giugno, con la possibilità di usufruire anche del centro estivo, attivo fino alla prima settimana di agosto.

Orto didattico

La struttura è stata progettata per offrire ai bambini un ambiente sicuro, sereno e a misura delle loro esigenze. A circondare l’edificio c’è un grande parco, suddiviso in diverse aree dedicate al gioco, alle attività all’aria aperta e all’orto didattico, dove i bambini possono avvicinarsi al mondo della natura e dell’agricoltura attraverso esperienze pratiche e coinvolgenti. All’interno della scuola trovano spazio tre ampie aule, un salone polifunzionale, gli uffici amministrativi e la segreteria.L’offerta formativa non punta soltanto a trasmettere solide basi educative, ma anche a sviluppare nei bambini creatività, immaginazione, autonomia ed empatia. Accanto alle attività didattiche tradizionali sono previsti percorsi di psicomotricità, corsi di canto, musica e inglese, quest’ultimo affidato a un insegnante qualificato.

L’obiettivo della scuola non è soltanto formare lo studente di domani, ma soprattutto accompagnare ogni bambino nella crescita come persona, valorizzandone le capacità attraverso esperienze concrete, stimolanti e indimenticabili.

Ottimi anche i collegamenti con i mezzi pubblici, grazie alla fermata dell’autobus situata nelle immediate vicinanze. Per le famiglie che ne hanno necessità è inoltre disponibile il servizio di scuolabus.

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte da gennaio ad aprile, ma la direzione valuta con disponibilità anche eventuali richieste durante l’anno scolastico, compatibilmente con i posti ancora disponibili.

La retta mensile è di 230 € e comprende la frequenza, il servizio mensa e lo scuolabus. Resta esclusa soltanto la quota relativa al centro estivo.

Spazio esterno della scuola

Ma l’Associazione Scuola dell’Infanzia Paritaria Maria Immacolata, conosciuta da tutti come l’Asilo di Don Igino, rappresenta molto più di una semplice scuola: è una realtà profondamente legata alla storia di Subiaco.

Le sue origini risalgono al 1965, quando Don Igino Roscetti , sacerdote ,da sempre attento ai bisogni della comunità, decise di dare vita a un luogo dedicato all’accoglienza e alla formazione dei più piccoli.

Il suo progetto nasceva da una profonda devozione a Maria Immacolata e dal desiderio di restituire speranza, dignità e fiducia a una popolazione ancora segnata dalle conseguenze della guerra. Prima ancora della scuola, Don Igino fondò l’Oratorio Parrocchiale, offrendo ai bambini e alle famiglie un punto di incontro, educazione e condivisione. Da quell’esperienza prese forma un progetto ancora più ampio.Con l’aumento della richiesta di lavoro sul territorio, nacque anche il Laboratorio Scuola San Benedetto, creando nuove opportunità occupazionali. Parallelamente venne avviato l’Asilo Maria Immacolata. Due iniziative diverse ma unite da un unico obiettivo:sostenere le famiglie attraverso il lavoro e investire nell’educazione delle nuove generazioni, nella convinzione che il riscatto umano e sociale passasse proprio dalla crescita dei bambini.

Altro spazio esterno

L’asilo aprì le sue porte tra il 1965 e il 1966 nell’antico Casale Manassero, in località Sant’Angelo. Negli anni successivi fu costruita l’attuale sede, inaugurata negli anni Ottanta, che ancora oggi ospita la scuola.Una realtà che nel tempo è rimasta profondamente legata alla comunità e alla Diocesi di Tivoli e Palestrina, continuando a rappresentare un punto di riferimento educativo per il territorio. Oggi la scuola prosegue la propria missione sotto la guida delle Salesiane Oblate del Sacro Cuore. Le Suore, insieme alle insegnanti e a tutto il personale scolastico accompagnano quotidianamente i bambini nel loro percorso di crescita, promuovendo un ambiente familiare, sereno e attento alle esigenze di ciascuno.Una storia iniziata oltre sessant’anni fa che continua ancora oggi, con lo stesso obiettivo immaginato da Don Igino: offrire ai bambini un luogo in cui crescere, imparare e costruire il proprio futuro.

Per maggiori informazioni o per fissare un appuntamento è possibile contattare la Scuola dell’Infanzia Paritaria Santa Maria Immacolata ai seguenti recapiti:

Telefono: 077485235

Cellulare: 3206784864

O tramite indirizzo: asmmisubiaco@gmail.com