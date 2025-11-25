GUIDONIA – Un silenzio che parla: il sit-in delle donne del Municipio

Questa mattina, martedì 25 novembre, alcune dirigenti, funzionarie e impiegate del Comune di Guidonia Montecelio hanno partecipato a un breve sit-in per esprimere, con forza, il loro 𝐍𝐎 alla violenza contro le donne in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

È stato un momento di silenzio, di consapevolezza e di convinta partecipazione. Un piccolo gesto che parla a nome di tutte e per tutte. Per chi ha trovato il coraggio di denunciare, per chi ancora non riesce a farlo e per chi non c’è più.

La foto non è solo un’immagine: è un abbraccio collettivo, un invito a non voltarsi mai dall’altra parte.

Perché ogni gesto, anche il più semplice, può accendere la luce dove c’è buio.