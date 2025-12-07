GUIDONIA – Protezione civile in cava per l’addestramento sulle pompe idrovore

Ieri, sabato 6 dicembre, in una cava di Guidonia l’Organizzazione di Protezione Civile “NVG – Nucleo Volontari Guidonia” ha organizzato un addestramento sulle pompe idrovore, insieme ad altre realtà come i “Civici Pompieri Volontari”, l’associazione “VVAA-Volontari Valle Aniene Associati” di Tivoli e il “CISOM – Ordine di Malta”.

Secondo una nota di “NVG”, l’attività è stata finalizzata al ripasso delle procedure di sicurezza, delle tecniche operative, al test di tutte le attrezzature e alla preparazione di squadre dedicate al supporto di una pompa idrovora da 20.000 litri al minuto, un dispositivo ad alta capacità che richiede coordinamento e competenze specifiche per essere impiegato in scenari emergenziali.

La giornata è stata anche un’importante occasione di condivisione di idee, progetti e collaborazione tra le diverse Organizzazioni.

“Un sentito ringraziamento – commenta il presidente di “NVG” Valerio Innaro – va alla Sala Operativa Regionale e al Coordinamento CO.RE.I.R. per aver accolto e partecipato al nostro invito.

Un appuntamento formativo prezioso, che sicuramente verrà ripetuto nei prossimi mesi per mantenere sempre alta la nostra preparazione e garantire interventi tempestivi ed efficaci in caso di necessità”.