ROMA EST - Baracche in fiamme nella notte, un rom ustionato e intossicato

Drammatico incendio all’alba di oggi, domenica 7 dicembre, in un campo rom alla periferia Est di Roma.

Il bilancio provvisorio è di due persone ricoverate in ospedale.

Secondo una nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, verso le 03:15 di questa notte le fiamme sono divampate nel campo nomadi di Via Amarilli, 94, a Tor Sapienza, estrema periferia Est della Capitale.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del Fuoco e due autobotti insieme a Carabinieri e sanitari del 118.

L’incendio ha avvolto alcune baracche da dove i soccorritori hanno estratto due persone ferite, di cui una trasportata in codice rosso al policlinico Umberto I per ustioni e problemi respiratori.