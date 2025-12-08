Domani sciopero dei mezzi Atac a Roma

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 8 Dicembre 2025

Il servizio sarà regolare fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20

Il sindacato Osr Sul ha indetto uno sciopero di 24 ore del personale Atac di Roma per l’intera giornata di domani, martedì 9 dicembre.

La circolazione dei mezzi potrebbe subire interruzioni totali o parziali, con possibili ritardi e soppressioni di corse, fatte salve le fasce di garanzia da inizio turno fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20, durante le quali i collegamenti saranno garantiti.

Atac raccomanda agli utenti di verificare costantemente l’andamento del servizio utilizzando esclusivamente i suoi canali istituzionali:

  • il portale ufficiale dell’azienda;
  • il profilo X/Twitter @infoatac;
  • il contatto WhatsApp 335.1990679;
  • i monitor informativi presenti sia all’interno dei veicoli sia nelle fermate e nelle stazioni.

Come misura aggiuntiva, è consigliabile ricorrere alle app dedicate al trasporto pubblico e procedere all’acquisto digitale dei titoli di viaggio per la metropolitana di Roma, così da ridurre i disagi ed evitare code o la sospensione del servizio di vendita in occasione delle giornate di agitazione.

