GUIDONIA – Nuova stazione, il sindaco annuncia la realizzazione di un parcheggio gratuito

Stamane, martedì 14 luglio, il sindaco Mauro Lombardo ha annunciato la realizzazione dell’opera pubblica in un comunicato stampa diffuso al termine di una seduta di Giunta in cuiè stato deliberato l’avvio della procedura per l’esproprio per pubblica utilità di un terreno situato nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria.

Un parcheggio pubblico gratuito a servizio dei residenti e dei pendolari per la nuova stazione di Guidonia Montecelio.

Stando al comunicato, l’intervento rientra nel piano di miglioramento della mobilità cittadina e nella strategia di potenziamento dei servizi di interscambio, finalizzata a rendere più agevole l’accesso alla stazione e a ridurre la pressione della sosta nelle vie limitrofe.