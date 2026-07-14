PALOMBARA SABINA – Paolo Della Rocca confermato Commissario straordinario Ater

Paolo Della Rocca confermato Commissario straordinario di Ater Provincia di Roma.

Lo stabilisce il Decreto numero T00107 firmato giovedì 9 luglio 2026 dal Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e pubblicato oggi, martedì 14 luglio, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio numero 56 Ordinario.

Col provvedimento all’ex sindaco di Palombara Sabina viene rinnovato l’incarico annuale conferito il 25 maggio 2025 col decreto del Presidente Rocca numero T00072.

Per Paolo Della Rocca, dipendente della Giunta regionale del Lazio a tempo pieno e indeterminato, si attualmente in trasferimento temporaneo presso il Consiglio regionale del Lazio, il via libera è arrivato a fronte delle comunicazione pervenute da Corte dei Conti, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma: dal Casellario Giudiziale non risultano procedimenti e carichi pendenti penali e/o condanne penali né per danno erariale.