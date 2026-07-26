TIVOLI – Due discariche abusive a Villa Adriana: caccia agli “zozzoni”

E gli immancabili sacchi pieni di rifiuti e documentazione cartacea.

E’ in sintesi la mini-discarica rinvenuta ieri mattina, sabato 25 luglio, dagli operatori Asa Spa in Via dei Tranvai, a Villa Adriana.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale e il Presidente della Commissione Ambiente Massimiliano Asquini.

La Polizia Locale ha disposto l’immediato sequestro dell’area e del materiale, trasferito in un sito idoneo dove resterà a disposizione delle autorità per le indagini in corso per assicurare alla giustizia i trasgressori.

La Polizia Locale ha disposto l’immediato sequestro dell’area e del materiale, trasferito in un sito idoneo dove resterà a disposizione delle autorità per le indagini in corso per assicurare alla giustizia i trasgressori.

Un secondo intervento ha interessato l’area del canale degli Ortolani, dove erano stati accumulati sacchi contenenti plastica e rifiuti di vario genere.

In una nota l’amministrazione comunale annuncia che tra lunedì e martedì sarà completata la bonifica con il ripristino dell’area.