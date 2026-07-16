TIVOLI – VILLÆstate 2026: arte e cultura tra Villa Adriana, Villa d’Este e il Santuario di Ercole Vincitore

di Claudia Serena Pauselli

TIVOLI – Arte contemporanea, teatro, musica, letteratura, osservazioni astronomiche e aperture serali nei siti UNESCO di Tivoli. È questo il cuore di VILLÆstate 2026, la rassegna estiva promossa dall’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este che, fino al 26 settembre, trasformerà Villa Adriana, Villa d’Este e il Santuario di Ercole Vincitore in un grande palcoscenico culturale aperto alla città e ai visitatori.

L’obiettivo della manifestazione è valorizzare il patrimonio storico attraverso un ricco calendario di eventi che permetterà di vivere i tre complessi monumentali anche nelle ore serali, offrendo un’esperienza diversa tra spettacoli, mostre, concerti e iniziative culturali.

La stagione è iniziata con il tutto esaurito dello spettacolo “Emozioni”, dedicato ai brani di Lucio Battisti e Mogol, ospitato a Villa Adriana lo scorso 21 giugno.

Ora il programma entra nel vivo.

Si parte con “Cosmogonie dell’acqua”

Il primo grande appuntamento è fissato per oggi, giovedì 16 luglio alle 17.30, quando Villa d’Este inaugurerà “Cosmogonie dell’acqua”, la mostra dell’artista Claudia Müller.

L’esposizione è composta da tre installazioni site-specific pensate per dialogare con gli spazi monumentali della Villa e con il suo elemento simbolo: l’acqua. Il percorso sarà visitabile fino al 18 ottobre con il normale biglietto d’ingresso al sito.

Gli appuntamenti dell’estate

Il calendario proseguirà con alcuni dei principali eventi della stagione:

23 e 24 luglio – Memorie di Adriano con Alessandro Preziosi a Villa Adriana.

– con a Villa Adriana. Dal 31 luglio all’8 agosto – la rassegna teatrale Heroides al Santuario di Ercole Vincitore.

– la rassegna teatrale al Santuario di Ercole Vincitore. 9 e 11 agosto – Eterno Pinocchio , dedicato ai 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi, a Villa d’Este.

– , dedicato ai 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi, a Villa d’Este. 29 agosto – osservazione astronomica Ad osservar le stelle dalla Torre di Roccabruna.

– osservazione astronomica dalla Torre di Roccabruna. 14 settembre – Canto delle Creature con Ambrogio Sparagna, Orchestra Popolare Italiana e Davide Rondoni.

– con Ambrogio Sparagna, Orchestra Popolare Italiana e Davide Rondoni. 18 settembre – Lumen Lunae a Villa Adriana.

– a Villa Adriana. 26 settembre – Certamen Ercole Vincitore, concorso dedicato alle compagnie teatrali under 35.

Le aperture serali

Tra le iniziative più suggestive tornano anche le aperture serali, che consentiranno di visitare i tre siti monumentali in una veste completamente diversa, tra illuminazioni artistiche e spettacoli.

Le aperture interesseranno:

Villa Adriana: 15 e 29 agosto, 18 settembre;

15 e 29 agosto, 18 settembre; Villa d’Este: 10, 12 e 13 agosto, 14 settembre;

10, 12 e 13 agosto, 14 settembre; Santuario di Ercole Vincitore: 1° e 8 agosto.

Samonà: «Le VILLÆ diventano luoghi vivi»

«Le aperture serali delle VILLÆ restituiscono questi siti unici alla dimensione di un tempo dilatato, dove le luci notturne ridefiniscono architetture e spazi», spiega il direttore dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este Alberto Samonà.

«Attraverso questo ricco programma vogliamo offrire occasioni d’incontro tra linguaggi diversi, dalla drammaturgia alla musica, dalla letteratura alla ricerca astronomica, facendo delle VILLÆ luoghi vivi di partecipazione culturale».

Il programma completo di VILLÆstate 2026 e le modalità di acquisto dei biglietti sono disponibili sul sito dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este.