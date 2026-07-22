MARCELLINA – Politica in lutto: si è spento l’ex Presidente del Consiglio Massimo Stazi

Politica in lutto a Marcellina.

Nel pomeriggio di ieri, martedì 21 luglio, si è spento a causa di un male incurabile all’età di 57 anni Massimo Stazi, già Assessore comunale e Presidente del Consiglio.

Lascia una moglie e due figli.

I funerali saranno celebrati domani, giovedì 22 luglio, alle ore 11 nella chiesa di Cristo Re.

Nato a Marcellina il 16 agosto 1968, Autista Cotral, Massimo Stazi è stato da sempre appassionato della politica e animato da un senso civico verso il suo paese d’origine, orientato verso il Centrosinistra.

Primo dei non eletti alle elezioni del 2016, subentrò in Consiglio comunale per circa un anno in sostituzione del dimissionario di Mario Balzotti.

Alle amministrative del 3 ottobre 2021 riuscì invece ad ottenere le preferenze sufficienti per eletto consigliere comunale nella lista civica “Progetto Marcellina” a sostegno del candidato sindaco Alessandro Lundini.

Quattro anni da consigliere, fino al 28 giugno 2024 quando l’Assise cittadina votò per l’elezione di Massimo Stazi a Presidente del parlamentino locale (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Stamane il Comune di Marcellina commissariato sulla pagina Facebook istituzionale ha espresso le condoglianze pubbliche unendosi al dolore della famiglia per la perdita del già Assessore comunale e Presidente del Consiglio.

“La comunità ne ricorda con stima il prezioso operato e il forte legame con il territorio”, si legge nella nota del Comune.

Messaggi anche dal gruppo “Marcellina passa e…cammina” e da forze politiche opposte quale “Futuro Nazionale Marcellina”: “In questo momento di grande tristezza, rivolgiamo un pensiero sincero a tutte le persone che gli hanno voluto bene.

Il Comitato Futuro Nazionale Marcellina si unisce al cordoglio della comunità e si stringe con affetto e vicinanza alla famiglia e ai suoi cari.

Buon viaggio, Massimo”.