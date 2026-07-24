MONTEROTONDO – Annullata la gara per gestire l’asilo nido comunale

La giunta comunale di Monterotondo ha deciso di ritirare in autotutela gara di appalto per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’asilo nido comunale “il nido di gaia”.

Lo stabilisce la delibera 252 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata ieri, giovedì 23 luglio, dalla giunta guidata dal sindaco Riccardo Varone.

Francesco Frabetti Crescenzo “Nello” Aniello

Il provvedimento è stato adottato a seguito dell’istanza presentata dai sindacalisti FP CGIL Rieti-Roma Est-Valle dell’Aniene Francesco Frabetti e Crescenzo “Nello” Aniello (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Domenica 19 luglio attraverso il quotidiano Tiburno.Tv i sindacalisti avevano richiesto di bloccare la gara d’appalto per la privatizzazione di un servizio pubblico essenziale in quanto era emerso un taglio lineare di oltre 4.200 ore rispetto a quello storico e reale, oltre al rischio del mancato riassorbimento del personale alle medesime condizioni contrattuali e retributive.

Dalla delibera emerge che la giunta ha deciso di accogliere la richiesta della CGIL Rieti Roma FP per ricomporre lo stato di agitazione.

LEGGI ANCHE TIVOLI - Parametri dell’acqua non conformi, il sindaco vieta i bagni in una piscina privata D’altronde, il Sindaco Riccardo Varone e l’Assessora Isabella Bronzino già il 10 luglio scorso avevano rappresentato la necessità di procedere ad una revisione complessiva dell’impostazione della procedura, evidenziando, tra l’altro, la necessità di rivalutare alcuni elementi qualificanti del servizio, con particolare riferimento al numero di ore annuo dedicate alle varie figure professionali impiegate nella gestione dell’asilo nido, al fine di verificare la congruità del fabbisogno di personale necessario all’esecuzione del servizio, nel rispetto della clausola sociale prevista dalla documentazione di gara, degli standard qualitativi del servizio e della sostenibilità economica della concessione. L’amministrazione si è impegnata a reperire le risorse economiche necessarie per l’appalto.