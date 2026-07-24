ROMA EST – Nel lavatoio condominiale tre etti di cocaina e una pistola giocattolo

Telecomandi modificati e trasformati in contenitori di cocaina, “carichi” nascosti nei tubi in ferro dei lavatoi condominiali e hashish “refrigerato”.

E’ quanto scoperto dai Falchi della Polizia di Stato nel corso di una operazione in zona Pietralata, periferia Est della Capitale, sfociata nell’arresto di un ventenne romano e nel sequestro di oltre 300 grammi di sostanza stupefacente e di una replica di pistola automatica con relative munizioni.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, venerdì 24 luglio, dalla Questura di Roma, l’attività investigativa ha avuto origine da alcuni movimenti insoliti di un giovane, che si aggirava con fare sospetto intorno ad uno stabile.

Il suo continuo via vai dall’abitazione alla strada, ha indotto i Falchi a intervenire fermandolo per un ordinario controllo.

Dopo una iniziale insofferenza, il ragazzo ha iniziato a rendersi collaborativo quando il mazzo di chiavi munite di telecomando che portava con sé ha disvelato un contenuto di tre dosi di cocaina.

Ormai messo alle strette, il giovane ha quindi guidato gli agenti verso il terrazzo condominiale dello stabile, aprendo il varco alla scoperta di un carico di cocaina di oltre 300 grammi.

La sostanza, ingegnosamente custodita tra tubi in ferro dei lavatoi condominiali, era già suddivisa in dosi pronte per la vendita al dettaglio, accanto ad una busta in plastica all’interno della quale, avvolta in una maglia, è stata rinvenuta una replica di pistola semiautomatica priva di tappo rosso, oltre a 23 munizioni.

Altre dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish, invece, sono state ritrovate dagli agenti “al fresco”, riposte in un pacchetto di sigarette conservato nel frigorifero dell’appartamento condiviso dal giovane con il padre.

Nel corso della perquisizione domiciliare è stato altresì rinvenuto un libro contenente circa 1500 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, ritenuto verosimile provento della sua attività illecita.

Al termine degli accertamenti, per il ventenne sono scattate le manette per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi e munizioni.

L’arresto è stato convalidato dalla Autorità giudiziaria, che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel IV municipio e, dalle 19:00 alle 8:00, nel proprio domicilio.