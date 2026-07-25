FIANO ROMANO – “Niente oli sversati né roghi”: il meccanico smentisce

“Nel suddetto articolo viene riportata la seguente affermazione che mi riguarda direttamente.

Non sono stati ritrovati roghi di oggetti derivanti da utilizzo di scarti d’auto o olii versati nel terreno: la notizia che riportate è inesatta e prevalentemente falsa, è discriminatoria nei confronti della ditta, allarmante per i clienti della mia officina.

La notifica che ho ricevuto è totalmente diversa da ciò che riportate in più ho i canali per poter smaltire i rifiuti: è stato un mio errore ritardare la ripulita della zona di lavoro, avevo diviso tutti i materiali.

Tutto ciò per essermi dedicato completamente al lavoro e ai clienti non per voler creare un disagio o infrangere una legge che tutela l’ambiente.

Desidero segnalare che tale informazione è completamente falsa e priva di fondamento, in quanto purché il reato sia penale non ha portato la chiusura dell’attività proprio perché l’articolo di legge che ho infranto non riguarda combustione di materiali nocivi e non nocivi e sversamento nel suolo di olii perché si scrive olii con due i, non come il suo giornalista ha erroneamente scritto, forse non conosce la grammatica come la verità sul mio conto”.