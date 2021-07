Vicovaro, selezione pubblica per l’ufficio tecnico

L’importo previsto 17.000 euro lordi annui

L’Unione dei Comuni della Valle Ustica, terra di Orazio, ha indetto una selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di responsabile dell’ufficio tecnico con importo lordo di 17.000 euro annui, pari ad euro 1.416,67 lorde mensili.

L’incarico sarà di durata triennale e sarà assegnato a laureati in ingegneria o architettura, con particolare e comprovata esperienza nel settore del ciclo dei rifiuti e degli appalti pubblici (affidamento e gestione) fiduciariamente anche in presenza di una sola offerta. Gli interessati potranno presentare istanza corredata da curriculum vitae et studiorum entro il 19 luglio 2021.

Il professionista dovrà prestare la sua opera verosimilmente durante il giovedì e martedì. Il sito