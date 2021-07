Al via al campo estivo “Il Borgo degli asinelli”

Due settimane di divertimento assicurato, immersi nella natura dei Monti Prenestini e a contatto con gli animali. Sono le premesse del Campo estivo “Il Borgo degli asinelli” nato dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e “Brain Community — Monti Prenestini APS” che si terrà a partire dal 12 luglio per due settimane.

Il centro è gratuito, può ospitare fino a un massimo di 22 bambini tra i 6 e gli 11 anni, è allestito presso la sede di Brain in Via delle Pantana, nel territorio di Poli, e si svolgerà dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8,30-12,30.

NELL’IPOTESI CHE IL NUMERO DI ISCRIZIONI FOSSE SUPERIORE A 22 SARÀ VALUTATA LA POSSIBILITÀ DI ORGANIZZARE DUE (2) GRUPPI, CIASCUNO DEI QUALI USUFRUIRÀ DI UNA SETTIMANA GRATUITA.

I bambini raggiungeranno la sede con una navetta gratuita, messa a disposizione dal Comune, che partirà tutte le mattine alle ore 08:15 da Piazzale Orziere.

“Sosteniamo con forza questo progetto – sottolinea il sindaco Federico Mariani – consapevoli del fatto che sono stati soprattutto i più piccoli a soffrire per questo sfibrante periodo di chiusura e d’inattività legato all’epidemia”.

“La scelta per questa bella esperienza di socialità rivolta ai bambini – aggiunge la Vicesindaca Barbara Cascioli, con delega alla Pubblica istruzione – è stata fatta tenendo presente che giochi e iniziative si svolgeranno per lo più all’aperto e nel rispetto rigoroso della normativa anti Covid”.

Tutti i bambini dovranno essere muniti di uno zainetto/sacchetto completo di:

Cappello, crema solare/protettiva e spray antizanzare;

2 mascherine chirurgiche;

asciugamano per viso;

cambio vestiti completo (per tutte le età) compreso di calzoni lunghi per eventuali passeggiate esplorative;

Borraccia per l’acqua, che può essere riempita presso la sede di Brain;

Merenda (Brain mette della frutta a disposizione dei bambini, ma non si rende responsabile della merenda). Ogni possibile intolleranza va segnalata dai genitori.

“Il programma – spiegano i curatori – prevede una serie di esperienze, che alternano il gioco e il fare in un processo di formazione ambientale. Educazione al verde, che è soprattutto divertimento e scoperta, ma anche, nel rispetto della nostra mission, di formazione, promozione, tutela e valorizzazione della biodiversità del territorio dei Monti Prenestini”.

Il campo sarà seguito da 4 educatori oltre a mettere a disposizione alcuni esperti esterni che affiancheranno gli educatori durante i laboratori.

Tra le molte attività, giochi sensoriali e creativi, laboratori per la preparazione del formaggio, escursioni alla scoperta delle piante, delle erbe, degli animali e persino degli insetti delle nostre montagne. Ma anche sessioni per educare al riciclo dei rifiuti, all’uso responsabile dell’acqua e delle nostre risorse, al rispetto per il delicato sistema ambientale e naturale che ci circonda.

Per iscriversi inviare il modulo (per scaricarlo clicca qui https://www.comune.poli.rm.it/c058078/po/mostra_news.php…) debitamente compilato via mail a info@braincommunity.org oppure consegnando il modulo presso gli uffici comunali.