Approvato lo statuto Arsial

Approvato in commissione lo statuto Arsial

“Con l’approvazione di oggi dello statuto Arsial continua in Commissione Agricoltura e Ambiente il percorso virtuoso verso la regolamentazione del settore agricolo, così da fornire le risposte che il comparto attende da molto tempo”- dichiara Valerio Novelli, Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente.

“Sono, infatti, passati 25 anni dalla fondazione dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura- continua Novelli- ma nonostante questo l’agenzia non era stata dotata di un proprio statuto, il tutto a discapito del ruolo nevralgico rispetto alla promozione ed alla valorizzazione delle aziende agricole e delle eccellenze enogastronomiche”.

“Sottolineo, inoltre, con piacere che lo statuto non ha ricevuto osservazioni da nessun Consigliere Regionale, segno della sinergia ormai consolidata della Commissione Agricoltura e Ambiente. Un risultato ancora più significativo, considerando che fino a pochi anni fa l’Arsial era un Ente commissariato, mentre oggi si dota di uno statuto segno importante di un percorso che vede Arsial come figura centrale nel comparto agricolo”- conclude il Presidente.