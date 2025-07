Torna sul ring Lorenzo Ratemi, 26 anni di Guidonia, soprannominato “The Eagle”, e meglio noto come il pugile con due lauree.

Sabato 11 luglio alle ore 20:00 l’atleta professionista sarà protagonista di un nuovo entusiasmante match organizzato dalla “BBT Buccione Boxing Team” al Campo Sportivo Nicola Ferrucci di Strada Provinciale 10A, 180 a Campagnano di Roma.

Lorenzo Ratemi, pugile della “Roma Est Boxing Club” di Guidonia, incrocia i guantoni con Yaya Kone, 28enne professionista della “Reggiana Boxe Olmedo”, in un match della categoria Super Welter che si annuncia esplosivo, essendo entrambi due talenti in ascesa.

La posta in gioco è alta: vincere per continuare a sognare.

Lorenzo Ratemi, allenato dai coach Simone Autorino e Fabio Fantauzzi, è in uno stato di grazia e punta ad implementare il suo record personale per scalare la classifica in vista di sfide più importanti.

L’avventura pugilistica di Lorenzo Ratemi è iniziata nel 2018 disputando 35 match da dilettante, poi il grande salto nei professionisti e il sostegno di tanti sponsor locali, come “Di Stefano Carni” di Mentana, il “Gruppo Procaccini Costruzioni” di Mentana, “Das Idrotecnica” di Guidonia e “Antonia Costruzioni Srl” di Mentana (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).