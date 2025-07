TIVOLI – Spaccia hashish e reagisce ai carabinieri: 15enne denunciato

Alla vista dei militari ha tentato la fuga, ma è caduto e a quel punto ha iniziato a tirare pugni e calci.

Per questo i Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno denunciato un 15enne alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per resistenza a pubblico ufficiale e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: l’adolescente è stato infatti trovato in possesso di 225 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, e di circa 3 grammi di hashish, già suddivisi in dosi.

Secondo un comunicato stampa, il minorenne è stato notato dai militari durante un servizio straordinario di controllo della movida serale a Tivoli.

Mentre tentava di dileguarsi, il ragazzo è stato fermato ma nel tentativo di sottrarsi ha spintonato e colpito i carabinieri.

Nel corso dei controlli a Tivoli sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti un 59enne, un 50enne, una 21enne e un 17enne. In totale, sono stati controllati 56 persone e 50 veicoli. Elevate inoltre 4 contravvenzioni al Codice della Strada e una carta di circolazione è stata ritirata.