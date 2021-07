Guidonia. Debutta nel professionismo e batte la più forte al mondo

L’incontro a Istanbul

Per l’esordio nel professionismo ha incrociato braccia e gambe con la “numero uno” al mondo, mettendola ko. Lei è Elena Cardoni, 24enne di Guidonia, studentessa universitaria in Scienze Motorie, ma soprattutto una “macchina da guerra” sul ring della Kick Boxing, sport da combattimento giapponese e disciplina di difesa personale, che combina le tecniche di calcio tipiche delle arti marziali orientali ai colpi di pugno propri del pugilato. Venerdì 18 giugno a Istanbul in un incontro per la categoria 51 chili l’atleta ha battuto Funda Alkayis, 33enne atleta turca, 28 volte Campionessa del suo Paese, Campionessa del mondo Wako oltre che Campionessa del mondo e d’Europa WBC e WMC di Muay Thai, meglio nota come boxe thailandese.”Abbiamo trasformato un sogno impossibile nella più bella delle favole”.

