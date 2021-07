Elezioni, Mirko Fina presenta “Adesso San Polo”

I colori del logo blu ceruleo e il magenta

Si chiamerà Adesso San Polo la lista che appoggerà a San Polo dei Cavalieri la candidatura di Mirko Fina, 36 anni, un passato nel Pd, impiegato del comune di Guidonia Montecelio, papà di Adele, 1 anno e mezzo, e compagno della vicesindaca di Tivoli, Laura di Giuseppe. “Mai come in questo momento storico, il bene collettivo, la collaborazione, il rispetto, l’accoglienza, il confronto, il decoro, il senso delle istituzioni e quello di comunità devono tornare a essere i valori fondanti di questa nuova esperienza”, ha detto Fina, “perché ‘adesso’ è San Polo la priorità: l’unico vero argomento che va posto al centro del dibattito e dell’azione amministrativa”. I colori del simbolo elettorale: blu ceruleo e magenta. “Colori semplici, che simboleggiano la storia di questa nostra terra che chiamiamo “casa” e allo stesso tempo il futuro che ci attende, tutti insieme”, ha aggiunto Fina, “Siamo partiti dall’idea dei colori tradizionali di San Polo dei Cavalieri, l’azzurro e il rosso, e da quella base siamo partiti per modificarne le tonalità in chiave moderna; perché nel 2021, nell’era dell’informazione digitale, del mercato globale, pensare di amministrare e rilanciare un comune con le stesse logiche comparesche e spartitorie del passato non solo si è rivelato un errore, ma rimarrà come una ferita nel tessuto sociale della nostra comunità”.