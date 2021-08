Open day junior 12-16 anche nel Nord Est

Tornano anche ad agosto gli Open Day Junior 12-16 anni nella ASL Roma 5. Ai ragazzi sarà somministrato il “Moderna”. L’appuntamento è per il 7 e l’8 agosto presso i centri vaccinali indicati nel calendario. Le iniziative sono rese possibili grazie all’adesione e alla collaborazione dei Pediatri di Libera Scelta.(PLS), alla disponibilità dei volontari, delle amministrazioni coinvolte e dei nostri operatori.

L’accesso è libero, non occorre alcuna prenotazione.

Ai fini della vaccinazione nei pazienti pediatrici è necessario essere accompagnati da entrambi i genitori o quantomeno in caso di assenza di uno dei genitori, presentare una dichiarazione sostitutiva dello stesso con copia del documento da allegare alla documentazione clinica attestante l’avvenuta vaccinazione.

“Dobbiamo accelerare il più possibile per garantire il rientro a scuola in piena sicurezza– commenta il Direttore generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito – stiamo concentrando gli sforzi per raggiungere questo obiettivo e la tanto attesa immunità”.

MENTANA, 7 E 8 AGOSTO – 9.00/13.30 – POLIAMBULATORIO, VIA REATINA ANGOLO VIA FERMI

PALOMBARA SABINA, 7 AGOSTO – 9.00/14.00 – CASA DELLA SALUTE

TIVOLI, 7 AGOSTO (14.00/19.00) – 8 AGOSTO (9.00/16.00) – SCUDERIE ESTENSI

SUBIACO, 7 E 8 AGOSTO – 9.00/14.00 – PUNTO VACCINALE