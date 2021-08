A Mentana intervento dei Vigili del Fuoco

L’emergenza incendi ha costretto i Vigili del Fuoco ad un lavoro extra. Infatti, sono oltre 50 gli interventi effettuati oggi dal Comando di Roma per l’incendio di boschi e sterpaglie. Le zone maggiormente interessate sono state in provincia, esattamente a Velletri in Via delle Noci, a Mentana Via Romitorio, ad Artena in Contrada Selvatico e ad Albano Laziale in Via Roncigliano,47 dove tutt’ora due squadre operative, con l’ausilio dell’autobotte ed Elicottero 145 coordinati dal DOS/6 sono impegnati nello spegnimento di un grosso incendio di sterpaglie e colture.

Condividi l'articolo: